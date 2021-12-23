«Нафтогаз» выпустит еврооблигации на сумму более $1 млрд

Компания «Нафтогаз Украины» намерена в следующем году выпустить еврооблигации, планируется, что от их размещения удастся привлечь более $1 млрд. Об этом заявил глава компании Юрий Витренко.

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По словам главы «Нафтогаза», компании важно быть прибыльной в этом году, чтобы размещать евробонды и привлекать деньги на международных рынках капитала в 2022-м.

«Многое зависит также и от действий регулятора, правительства и парламента. Это позволит в следующем году разместить успешно свои еврооблигации и привлечь большую сумму денег, больше $1 млрд», — приводит слова Витренко «РБК-Украина».

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Фото: facebook.com/NaftogazGroup
ТЕГИ:ОблигацииНафтогазУкраина
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