«Нафтогаз» выпустит еврооблигации на сумму более $1 млрд
Компания «Нафтогаз Украины» намерена в следующем году выпустить еврооблигации, планируется, что от их размещения удастся привлечь более $1 млрд. Об этом заявил глава компании Юрий Витренко.
По словам главы «Нафтогаза», компании важно быть прибыльной в этом году, чтобы размещать евробонды и привлекать деньги на международных рынках капитала в 2022-м.
«Многое зависит также и от действий регулятора, правительства и парламента. Это позволит в следующем году разместить успешно свои еврооблигации и привлечь большую сумму денег, больше $1 млрд», — приводит слова Витренко «РБК-Украина».
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