«Нафтогаз» выпустит еврооблигации на сумму более $1 млрд

По словам главы «Нафтогаза», компании важно быть прибыльной в этом году, чтобы размещать евробонды и привлекать деньги на международных рынках капитала в 2022-м.

«Многое зависит также и от действий регулятора, правительства и парламента. Это позволит в следующем году разместить успешно свои еврооблигации и привлечь большую сумму денег, больше $1 млрд», — приводит слова Витренко «РБК-Украина».

