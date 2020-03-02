На Украине завели дело против «Нафтогаза» из-за завышения цен
Антимонопольный комитет Украины завел дело против «Нафтогаза», заподозрив в компанию в завышении цен для промышленных предприятий, что, в свою очередь, привело к росту цен для рядовых граждан.
Украинские антимонопольщики считают, что «Нафтогаз» злоупотребил своим монопольным положением на газовом рынке, установив с 1 января 2018 года цены на голубое топливо, которые были бы невозможны при наличии значительной конкуренции.
В ведомстве также подчеркнули, что «Нафтогаз» устанавливает цены для населения на основании цен для промышленности.
При этом в конце февраля в «Нафтогазе» пообещали снизить цены для населения на 15 процентов. Таким образом, тысяча кубометров газа будет стоить 3,95 тысячи гривен без учета НДС, сообщает NEWS.ru
Ранее стало известно, что «Нафтогаз» подсчитал свои убытки от потери активов в Крыму. Компания собирается взыскать с России около 8 млрд долларов, передает КИА.
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