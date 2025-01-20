Начисленные россиянам проценты по кредитам превысили 600 млрд рублей

Аналитики отмечают, что эти проценты еще нельзя считать просроченной задолженностью, при этом для рынка это значимый показатель, который характеризует ситуацию с выплатами по кредитам.

Также по итогу 2024 года объем кредитов под залог недвижимости в России вырос более чем в полтора раза. Уточняется, что в 2024 году объем таких кредитов составил 175 миллиардов рублей, это на 55 миллиардов больше, чем в 2023 году. При этом среди 27 крупнейших банков страны кредиты под залог недвижимости готовы предложить 19 кредитных организаций.

Ранее сообщалось, что россияне-владельцы кредиток используют свыше трети одобренного лимита. Этот показатель в августе 2024 года вырос до 33,9% — максимума с начала 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

