Начисленные россиянам проценты по кредитам превысили 600 млрд рублей
Начисленные россиянам проценты по кредитам на конец 2024 года превысили 600 миллиардов рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Банка России.
Точная сумма невыплаченных процентов оценивается в 607,8 миллиардов рублей, показатель рост рекордными темпами в прошлом году.
Аналитики отмечают, что эти проценты еще нельзя считать просроченной задолженностью, при этом для рынка это значимый показатель, который характеризует ситуацию с выплатами по кредитам.
Также по итогу 2024 года объем кредитов под залог недвижимости в России вырос более чем в полтора раза. Уточняется, что в 2024 году объем таких кредитов составил 175 миллиардов рублей, это на 55 миллиардов больше, чем в 2023 году. При этом среди 27 крупнейших банков страны кредиты под залог недвижимости готовы предложить 19 кредитных организаций.
Ранее сообщалось, что россияне-владельцы кредиток используют свыше трети одобренного лимита. Этот показатель в августе 2024 года вырос до 33,9% — максимума с начала 2022 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru