«Начать с трех лет»: Депутат Аксаков поддержал отмену налога на депозиты
Экономике нужны долгосрочные ресурсы, поэтому освобождение от налогов личных вкладов с лихвой перекроет потери бюджета, сказал в эфире НСН Анатолий Аксаков.
Освобождение россиян от налогов по долгосрочным вкладам и доходам с акций может быть выгодно государству, заявил в интервью НСН председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Глава «Альфа-Банка» Владимир Верхошинский ранее предложил освободить граждан от налогов по депозитам и доходам от ценных бумаг, которые хранятся более года. По его словам, потери для бюджета будут незначительными — всего 0,1% от всех налогов. Аксаков отметил, что уже высказывал подобную идею, но речь должна идти о трех годах, а не об одном.
«Я думаю, надо начать с трех лет, и эту идею я уже озвучил раньше. По трем годам была в целом позитивная реакция. Нам нужны долгосрочные ресурсы для экономики. Благодаря формированию долгосрочной базы, которая будет инвестирована в разные проекты, мы выиграем больше, в том числе налоговых поступлений. То, что мы выигрываем, с лихвой перекроет потери, которые бюджет понесет из-за внедрения льгот, поэтому я сторонник того чтобы освобождать от налогов долгосрочные ресурсы, в том числе вклады», - пояснил депутат.
По его мнению, банки не будут противиться новой идее, при этом вариант с одним годом может не одобрить Минфин.
«Год не так просто будет провести. Нам бы на три года договориться, а дальше посмотрим, как это будет реализовываться. Есть Минфин, который смотрит за этим вопросом, любые налоговые льготы там встречают очень внимательно и ревностно. Банки заинтересованы, чтобы у них были долгосрочные вклады и они могли более эффективно использовать эти средства для кредитования бизнеса и населения», - заключил собеседник НСН.
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов ранее предложил ввести налоги для неработающих домохозяек, детей богатых родителей, рантье и других «профессиональных бездельников». Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал эту идею странной и не имеющей отношения к развитию экономики.
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