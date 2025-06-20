Освобождение россиян от налогов по долгосрочным вкладам и доходам с акций может быть выгодно государству, заявил в интервью НСН председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Глава «Альфа-Банка» Владимир Верхошинский ранее предложил освободить граждан от налогов по депозитам и доходам от ценных бумаг, которые хранятся более года. По его словам, потери для бюджета будут незначительными — всего 0,1% от всех налогов. Аксаков отметил, что уже высказывал подобную идею, но речь должна идти о трех годах, а не об одном.