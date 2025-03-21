Набиуллина заявила о снижении темпов роста цен в России
В России постепенно снижаются текущие темпы роста цен. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
В ходе пресс-конференции она отметила, что продовольственные товары продолжают дорожать высокими темпами, а непродовольственные товары рост цен замедлился.
«В первую очередь, это замедление заторнуло товары длительного пользования: машины, бытовую техникe, мебель. Цены на них наиболее чувствительны к нашей политике и динамике курса рубля», - указала глава ЦБ РФ.
Ранее в ассоциации «Руспродсоюз» заявили о росте стоимости минимальной продуктовой корзины в России, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru