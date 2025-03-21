Набиуллина заявила о снижении темпов роста цен в России

В ходе пресс-конференции она отметила, что продовольственные товары продолжают дорожать высокими темпами, а непродовольственные товары рост цен замедлился.

«В первую очередь, это замедление заторнуло товары длительного пользования: машины, бытовую техникe, мебель. Цены на них наиболее чувствительны к нашей политике и динамике курса рубля», - указала глава ЦБ РФ.

Ранее в ассоциации «Руспродсоюз» заявили о росте стоимости минимальной продуктовой корзины в России, сообщает RT.

