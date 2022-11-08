Набиуллина заявила о риске «жесткого варианта развития событий» в мировой экономике

«За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики несколько сместились в сторону если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий», — цитирует Набиуллину ТАСС.

Глава Центробанка отметила, что России не стоит «ждать у моря погоды»: необходимо создавать условия для ускоренной структурной перестройки экономики.

По словам Набиуллиной, экономика уже вступила в период структурной трансформации.

«По нашей оценке, она продлится и в следующем году, и в последующие годы. И ее темпы, и успешность в целом будут зависеть от многих факторов», — отметила председатель регулятора.

