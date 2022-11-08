Набиуллина заявила о риске «жесткого варианта развития событий» в мировой экономике
Глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила об опасности масштабного экономического кризиса. Об этом председатель ЦБ заявила в ходе выступления в Госдуме.
«За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики несколько сместились в сторону если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий», — цитирует Набиуллину ТАСС.
Глава Центробанка отметила, что России не стоит «ждать у моря погоды»: необходимо создавать условия для ускоренной структурной перестройки экономики.
По словам Набиуллиной, экономика уже вступила в период структурной трансформации.
«По нашей оценке, она продлится и в следующем году, и в последующие годы. И ее темпы, и успешность в целом будут зависеть от многих факторов», — отметила председатель регулятора.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 320 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 123 / сут.
- Набиуллина заявила о риске «жесткого варианта развития событий» в мировой экономике
- Зеленский назвал условия для переговоров с Россией
- Дирижера Спивакова отстранили от руководства музыкальным фестивалем во Франции
- В Херсонской области задержали готовивших теракт диверсантов СБУ
- ФСБ задержала иностранного гражданина за вербовку россиян в ИГ*
- СМИ: В России могут полностью запретить беспилотники
- Производство алкоголя в России выросло на 12%
- Минобороны: Зарплата призванного по частичной мобилизации составит от 195 тысяч рублей
- Кремль и Минобороны не поддержали законопроект о двухгодичной службе в армии
- В Минобороны одобрили инициативу по введению военной подготовки в школах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru