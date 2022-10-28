Набиуллина: ВВП России начнет расти с июля 2023 года
ВВП страны достигнет нижней точки в июне следующего года, после этого начнется подъем. Об этом заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.
«Восстановительный рост экономики в следующем году начнется немного позже, чем мы ожидали», - отметила Набиуллина.
По её словам, спрос со стороны госсектора продолжит оказывать поддержку экономической активности в стране.
Ранее Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru