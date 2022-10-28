Набиуллина: ВВП России начнет расти с июля 2023 года

ВВП страны достигнет нижней точки в июне следующего года, после этого начнется подъем. Об этом заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.

«Восстановительный рост экономики в следующем году начнется немного позже, чем мы ожидали», - отметила Набиуллина.