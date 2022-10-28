Набиуллина: ВВП России начнет расти с июля 2023 года

ВВП страны достигнет нижней точки в июне следующего года, после этого начнется подъем. Об этом заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.

«Восстановительный рост экономики в следующем году начнется немного позже, чем мы ожидали», - отметила Набиуллина.

Набиуллина: Россияне сейчас скорее ориентированы сберегать, чем тратить

По её словам, спрос со стороны госсектора продолжит оказывать поддержку экономической активности в стране.

Ранее Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЭкономикаВВПЭльвира Набиуллина
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