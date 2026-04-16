Набиуллина заявила о нехватке рабочей силы в России
Экономика России столкнулась с нехваткой рабочей силы впервые в современной истории. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
По ее словам, это «новая реальность» для властей и бизнеса.
«И поэтому может казаться, что длительная жесткость ДКП - это какая-то аномалия, из ряда вон выходящая ситуация, потому что прошлые периоды высоких ставок были связаны с временным ухудшением внешних условий», - цитирует ТАСС главу ЦБ.
При этом Набиуллина указала на постоянное ухудшение внешних условий, это касается и экспорта, и импорта, кроме того, безработица в стране составляет 2%. Эти факторы и рост инфляции к началу прошлого года до 10% говорят о перегреве экономики.
Ранее глава ЦБ предупредила, что снижение ключевой ставки регулятора до 3% приведет к серьезному росту цен.
Горячие новости
- В Орловской области из-за БПЛА повреждены четыре частных дома
- Набиуллина заявила о нехватке рабочей силы в России
- «Идея пришла на корпоративе»: Режиссер Соснин о фильме «Человек–пароход»
- В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно
- Силуанов: В течение года дефицит бюджета будет выравниваться
- Из-за атаки БПЛА на Туапсе пострадали семь человек
- Лучшие игры в карьере: Кафанов раскрыл секрет успеха Сафонова в «ПСЖ»
- Сикорский: Варшава не допустит ускоренного принятия Украины в ЕС
- Швыдкой рассказал, кто определит представителя РФ на «Интервидении»
- «Отступление от традиций!»: Останина заявила, что займется вопросом «соло-мам»