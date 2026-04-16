Набиуллина заявила о нехватке рабочей силы в России

Экономика России столкнулась с нехваткой рабочей силы впервые в современной истории. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, это «новая реальность» для властей и бизнеса.

«И поэтому может казаться, что длительная жесткость ДКП - это какая-то аномалия, из ряда вон выходящая ситуация, потому что прошлые периоды высоких ставок были связаны с временным ухудшением внешних условий», - цитирует ТАСС главу ЦБ.

При этом Набиуллина указала на постоянное ухудшение внешних условий, это касается и экспорта, и импорта, кроме того, безработица в стране составляет 2%. Эти факторы и рост инфляции к началу прошлого года до 10% говорят о перегреве экономики.

Ранее глава ЦБ предупредила, что снижение ключевой ставки регулятора до 3% приведет к серьезному росту цен.

