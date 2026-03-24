Набиуллина предупредила о росте цен при снижении ключевой ставки до 3%
Снижение ключевой ставки Центробанка РФ до 3% приведёт к серьёзному росту цен на десятки процентов. Как пишет RT, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Она указала, что экономика успеет получить импульс к росту, однако из-за роста цен он быстро захлебнётся.
«Если опустить все технические подробности, то мы получим... гиперинфляцию... что, согласитесь, тоже вряд ли кому-то может понравиться», — заключила Набиуллина.
Ранее руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил, что снижение ключевой ставки в марте с 15,5% до 15% является продолжением постепенной политики смягчения денежно-кредитных условий.
