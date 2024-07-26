Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве экономики

По её словам, при оценке степени перегрева регулятор учитывает широкий круг показателей, основными из которых можно назвать «безработицу, темпы роста реальных зарплат, динамику кредитования», а главным - инфляцию.

«У нас есть модельные оценки, которые говорят о следующем: о том, что в первой половине этого года масштаб перегрева был максимальным за последние 16 лет», - сказала она.

Ранее Набиуллина заявила, что Центробанк не планирует снижать ключевую ставку до конца текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».