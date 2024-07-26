Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве экономики

Масштаб перегрева российской экономики в январе-июне 2024 года был самым существенным за последние 16 лет. Как пишет ТАСС, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Набиуллина рассказала, что позволит уберечь деньги от инфляции

По её словам, при оценке степени перегрева регулятор учитывает широкий круг показателей, основными из которых можно назвать «безработицу, темпы роста реальных зарплат, динамику кредитования», а главным - инфляцию.

«У нас есть модельные оценки, которые говорят о следующем: о том, что в первой половине этого года масштаб перегрева был максимальным за последние 16 лет», - сказала она.

Ранее Набиуллина заявила, что Центробанк не планирует снижать ключевую ставку до конца текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ЭкономикаЦентробанкЭльвира Набиуллина

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