Набиуллина заявила, что Центробанк вернет инфляцию к цели в 2024 году

«Наш базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернем инфляцию к цели на уровне 4%», — цитирует РИА Новости главу ЦБ.

При этом Набиуллина подчеркнула, что некоторое время ключевая ставка будет оставаться высокой, чтобы затормозился «маховик инфляции» и экономика «переварила» рекордные размеры созданного за последний год кредита.

В октябре Центробанк повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 15%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

