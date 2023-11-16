Набиуллина заявила, что Центробанк вернет инфляцию к цели в 2024 году

Банк России вернет инфляцию к цели в 2024 году и сможет начать снижать ключевую ставку. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

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«Наш базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернем инфляцию к цели на уровне 4%», — цитирует РИА Новости главу ЦБ.

При этом Набиуллина подчеркнула, что некоторое время ключевая ставка будет оставаться высокой, чтобы затормозился «маховик инфляции» и экономика «переварила» рекордные размеры созданного за последний год кредита.

В октябре Центробанк повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 15%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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