Набиуллина заявила, что Центробанк вернет инфляцию к цели в 2024 году
Банк России вернет инфляцию к цели в 2024 году и сможет начать снижать ключевую ставку. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.
«Наш базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернем инфляцию к цели на уровне 4%», — цитирует РИА Новости главу ЦБ.
При этом Набиуллина подчеркнула, что некоторое время ключевая ставка будет оставаться высокой, чтобы затормозился «маховик инфляции» и экономика «переварила» рекордные размеры созданного за последний год кредита.
В октябре Центробанк повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 15%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru