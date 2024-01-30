Набиуллина заявила, что БРИКС обогнали G7 по доле в мировой экономике
Доля стран, входящих в БРИКС по результатам 2023 года увеличилась с 31 процента до 35 процентов мирового ВВП по паритету покупательной способности и превысила удельный вес G7, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину.
По ее словам, в настоящее время наблюдается стремительное развитие экономик стран, входящих в объединение. Отмечается, что значимость БРИКС в мире только возрастает.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что очередь желающих присоединиться к БРИКС большая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru