Набиуллина заявила, что БРИКС обогнали G7 по доле в мировой экономике

Доля стран, входящих в БРИКС по результатам 2023 года увеличилась с 31 процента до 35 процентов мирового ВВП по паритету покупательной способности и превысила удельный вес G7, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину.