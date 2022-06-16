Набиуллина заявила, что ситуация в российской экономике не будет прежней
Сложная ситуация возникла в российской экономике, внешние условия для страны ухудшились значительно и надолго. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Как отметила глава ЦБ, сейчас важно проявлять гибкость, так как обстановка быстро меняется, «нужно иметь возможность и умение быстро на нее реагировать». Набиуллина подчеркнула, что «по-прежнему» в экономике уже не будет, пишет РИА ФАН.
«Внешние условия изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились. Мы как страна на текущий момент теряем от участия в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, а импорт - с премией», — цитирует РИА Новости главу ЦБ.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что сейчас формируется новый пакет вызовов для российской экономики. По словам министра, один из них — укрепление курса рубля, пишет «Свободная пресса».
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