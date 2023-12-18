Снижение цен на яйца в России ожидается после Нового года
После Нового года в России ожидают снижение цен на яйца, сообщили в «Руспродсоюзе».
Ранее стало известно, что совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулит пошлины на импорт в Россию куриных яиц, при этом поставки будут возможны не только из Турции, но и Ирана.
Тарифная льгота будет действовать c 1 января по 30 июня 2024 года, в этот период в Россию поставят до 1,2 миллиарда яиц. Условием предоставления пошлины станет подтверждение уполномоченным органом целевого назначения ввозимого товара.
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), с 5 по 11 декабря стоимость яиц выросла на 4,6%, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru