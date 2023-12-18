Снижение цен на яйца в России ожидается после Нового года

Ранее стало известно, что совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулит пошлины на импорт в Россию куриных яиц, при этом поставки будут возможны не только из Турции, но и Ирана.

Тарифная льгота будет действовать c 1 января по 30 июня 2024 года, в этот период в Россию поставят до 1,2 миллиарда яиц. Условием предоставления пошлины станет подтверждение уполномоченным органом целевого назначения ввозимого товара.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), с 5 по 11 декабря стоимость яиц выросла на 4,6%, напоминает RT.

