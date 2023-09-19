Депутат Разворотнева призвала сделать ипотеку доступнее для малоимущих россиян

Для людей с низкими доходами необходимо сделать тот же процент по ипотеке, что и для жителей новых регионов, — 2%. Об этом НСН заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

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Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ направили инициативу в Минстрой, согласно которой граждане России смогут приобрести жилье в рамках программы льготной ипотеки лишь в регионах, где постоянно или временно зарегистрированы. Об этом сообщило издание «Известия». Отмечается, что сегодня многие заемщики используют субсидированные программы для приобретения квартир в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, хотя там не проживают. Разворотнева призвала дифференцировать ипотеку в зависимости от возможностей граждан, а не от их прописки.

«Льготную ипотеку получают абсолютно все, вне зависимости от уровня доходов и количества приобретаемых квартир. Следует задуматься о том, как дифференцировать ипотеку в зависимости не от прописки, а от возможностей граждан. Например, для людей с низкими доходами ипотека должна быть под 2%, как для жителей новых российских территорий. Чтобы не загонять людей с низкими доходами в эту зачастую неподъемную кабалу ипотеки, было бы правильным решением со стороны правительства сосредоточиться на строительстве наемного жилья, предоставив, возможно, льготное кредитование для тех, кто будет его строить. Эти деньги, работая на помощь застройщикам, могли бы помочь решить жилищные проблемы тем гражданам, которые пока не в состоянии справиться с ними при любом проценте ипотеки», — добавила она.

Также собеседница НСН раскритиковала предложенный Минстрою законопроект.

«Достаточно странно запрещать переезжать в тот регион, который людям больше нравится. У нас в стране единое пространство, человек имеет право на передвижение. Те, у кого есть возможность инвестировать средства, вкладывают их в Москву, в Санкт-Петербург и в Краснодарский край, но это абсолютно ни о чем не говорит. Конечно, вопросы тотальной льготной ипотеки волнуют многих, в том числе Центробанк, хотя Набиуллина и говорила во время последней встречи, что перспектива ипотечного пузыря уже не актуальна», — сказала Разворотнева.

Ранее владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate, финансовый аналитик Центробанка России Татьяна Бунегина заявила, что повышение размера первоначального взноса по льготной ипотеке охладит рынок жилищного кредитования. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

