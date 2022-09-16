Набиуллина: Россияне сейчас скорее ориентированы сберегать, чем тратить

Россияне сейчас скорее ориентированы сберегать, чем тратить. Об этом заявила на брифинге глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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По ее словам, в дальнейшем устойчивое инфляционное давление несколько повысится. Она отметила, что это может произойти из-за снижения склонности населения к сбережениям. Также Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не исключает возможности движений в отношении ключевой ставки, но вероятность ее снижения уменьшилась.

Ранее, 16 сентября, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 7,5% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЦентробанкРоссия
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