Набиуллина: Россияне сейчас скорее ориентированы сберегать, чем тратить

По ее словам, в дальнейшем устойчивое инфляционное давление несколько повысится. Она отметила, что это может произойти из-за снижения склонности населения к сбережениям. Также Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не исключает возможности движений в отношении ключевой ставки, но вероятность ее снижения уменьшилась.

Ранее, 16 сентября, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 7,5% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

