Набиуллина: Россияне сейчас скорее ориентированы сберегать, чем тратить
Россияне сейчас скорее ориентированы сберегать, чем тратить. Об этом заявила на брифинге глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
По ее словам, в дальнейшем устойчивое инфляционное давление несколько повысится. Она отметила, что это может произойти из-за снижения склонности населения к сбережениям. Также Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не исключает возможности движений в отношении ключевой ставки, но вероятность ее снижения уменьшилась.
Ранее, 16 сентября, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 7,5% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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