Набиуллина: В июле Центробанк обсудит повышение ключевой ставки
Российская экономика, согласно последним данным, значительно отклонилась от базового сценария. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Выступая на Финансовом конгрессе регулятора, она отметила, что «проинфляционные риски не только возросли, но и реализовались», в связи с чем в июле прогнозы будут уточняться.
«Но и, конечно, в июле будет обсуждение повышения ставки. Я думаю, что основным предметом обсуждения будет шаг», - заключила она.
Ранее в июне совет директоров Центробанка РФ в очередной раз принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru