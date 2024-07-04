Набиуллина: В июле Центробанк обсудит повышение ключевой ставки

Выступая на Финансовом конгрессе регулятора, она отметила, что «проинфляционные риски не только возросли, но и реализовались», в связи с чем в июле прогнозы будут уточняться.

«Но и, конечно, в июле будет обсуждение повышения ставки. Я думаю, что основным предметом обсуждения будет шаг», - заключила она.

Ранее в июне совет директоров Центробанка РФ в очередной раз принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

