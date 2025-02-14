Набиуллина: Центробанк планирует использовать лимиты по ипотеке
Центробанк РФ планирует ввести лимиты по ипотеке. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Она пояснила, что эти ограничения затронут, скорее всего, закредитованных заёмщиков.
«Макропруденциальные лимиты мы будем вводить, скорее всего, на ипотеку с показателем долговой нагрузки 80+ и LTV (показатель первоначального взноса - прим. НСН) больше 20», - сказала глава Центробанка.
Ранее руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг заявил, что ипотека вновь будет доступна для россиян не раньше начала 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru