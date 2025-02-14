Набиуллина: Центробанк планирует использовать лимиты по ипотеке

Она пояснила, что эти ограничения затронут, скорее всего, закредитованных заёмщиков.

«Макропруденциальные лимиты мы будем вводить, скорее всего, на ипотеку с показателем долговой нагрузки 80+ и LTV (показатель первоначального взноса - прим. НСН) больше 20», - сказала глава Центробанка.

Ранее руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг заявил, что ипотека вновь будет доступна для россиян не раньше начала 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».