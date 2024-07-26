Набиуллина: Центробанк не планирует снижать ставку до конца года

Центробанк РФ не планирует снижать ключевую ставку в 2024 году. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Банк России поднял ключевую ставку до 18%

По её словам, согласно обновлённым прогнозам, ставка будет оставаться высокой в течение длительного времени.

«Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения... в обновлённом прогнозе траектория ставки существенно повышена на ближайшие три года», - заключила она.

Ранее Набиуллина заявила, что Центробанк поднял ключевую ставку, так как сработали все четыре триггера для её увеличения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
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