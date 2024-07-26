Банк России поднял ключевую ставку до 18%

С декабря 2023 года ставка сохранялась на уровне 16%. При этом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Также пересмотрен прогноз по инфляции на 2024 год — он повышен до 6,5–7,0%. Регулятор утверждает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Регулятор также сообщил, что инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России.

Ранее руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский заявил, что курс американского доллара может понизиться до 86−87 рублей, отмечает «Свободная пресса».

