Банк России поднял ключевую ставку до 18%
Центробанк поднял ключевую ставку до 18% годовых, сообщил регулятор.
С декабря 2023 года ставка сохранялась на уровне 16%. При этом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Также пересмотрен прогноз по инфляции на 2024 год — он повышен до 6,5–7,0%. Регулятор утверждает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Регулятор также сообщил, что инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России.
Ранее руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский заявил, что курс американского доллара может понизиться до 86−87 рублей, отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru