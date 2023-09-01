Набиуллина: ЦБ РФ допускает как сохранение ключевой ставки, так и ее повышение

Центробанк России допускает как сохранение ключевой ставки, так и ее повышение, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В ВТБ допустили сохранение высокой ключевой ставки на долгое время

По ее словам, регулятор не исключает целесообразность повышения ключевой ставки.

Как сообщает «Радиоточка НСН», российские банки временно приостановили выдачу кредитов по программе «Сельская ипотека».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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