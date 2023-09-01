Набиуллина: ЦБ РФ допускает как сохранение ключевой ставки, так и ее повышение
1 сентября 202314:48
Центробанк России допускает как сохранение ключевой ставки, так и ее повышение, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, регулятор не исключает целесообразность повышения ключевой ставки.
Как сообщает «Радиоточка НСН», российские банки временно приостановили выдачу кредитов по программе «Сельская ипотека».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru