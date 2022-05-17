Набиуллина: ЦБ не будет устанавливать разные ключевые ставки в регионах
Центробанк не будет устанавливать разные ключевые ставки в российских регионах. Об этом в ходе Junior Pay Tech Forum рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
По ее словам, установление разных уровней ключевой ставки в разных субъектах РФ привело бы к диспропорциям на депозитно-кредитном рынке и нарушило бы единство денежного обращения в стране.
В таком случает, отметила Набиуллина, люди бы оставляли больше денег на депозитах в регионах с более высокой ставкой. В то же время в населенных пунктах с низкой ставкой могли бы быть более дешевые кредиты, поэтому граждане отправлялись бы туда для их получения.
Глава регулятора добавила, что такая ситуация привела бы к тому, что ценность денег была бы разной.
Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что из-за неграмотных действий ЦБ официальный курс рубля отличается от рыночных значений.
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