Набиуллина: ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки в июле
9 июня 202315:40
Центральный банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на заседании в июле. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, все будет зависеть от «поступающих данных».
Ранее, 9 июня, ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений, на уровне 7,5% годовых. При этом 29 мая глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов заявлял, что годовая инфляция в РФ может ускориться летом, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru