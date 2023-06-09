Набиуллина: ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки в июле

Центральный банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на заседании в июле. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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По ее словам, все будет зависеть от «поступающих данных».

Ранее, 9 июня, ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменений, на уровне 7,5% годовых. При этом 29 мая глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилл Тремасов заявлял, что годовая инфляция в РФ может ускориться летом, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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