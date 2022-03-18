Набиуллина: Торги ОФЗ на Мосбирже возобновятся 21 марта

По ее словам, торги приостанавливались на Мосбирже для того, чтобы избежать резких колебаний стоимости ценных бумаг.

Ранее финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что в России необходимо открывать торги, иначе российская экономика пройдет точку невозврата. По его словам, отказываясь разрешить торги ценными бумагами, Центробанк искусственно загоняет экономику страны в состояние спазма.

