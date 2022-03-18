Набиуллина: Торги ОФЗ на Мосбирже возобновятся 21 марта
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор готов постепенно возобновлять торги на Мосбирже, 21 марта откроются торги облигациями федерального займа (ОФЗ).
По ее словам, торги приостанавливались на Мосбирже для того, чтобы избежать резких колебаний стоимости ценных бумаг.
Ранее финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что в России необходимо открывать торги, иначе российская экономика пройдет точку невозврата. По его словам, отказываясь разрешить торги ценными бумагами, Центробанк искусственно загоняет экономику страны в состояние спазма.
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