Набиуллина: Торги ОФЗ на Мосбирже возобновятся 21 марта

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор готов постепенно возобновлять торги на Мосбирже, 21 марта откроются торги облигациями федерального займа (ОФЗ).

С 14 по 18 марта торги на Мосбирже проводиться не будут

По ее словам, торги приостанавливались на Мосбирже для того, чтобы избежать резких колебаний стоимости ценных бумаг.

Ранее финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что в России необходимо открывать торги, иначе российская экономика пройдет точку невозврата. По его словам, отказываясь разрешить торги ценными бумагами, Центробанк искусственно загоняет экономику страны в состояние спазма.

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Фото: cbr.ru
ТЕГИ:ТоргиЦентробанкРоссия
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