Набиуллина: строительная отрасль способна переждать временное замедление ипотеки

По её словам, граждане всё больше покупают жильё за свои собственные средства.

«И если в 2023 году доля собственных средств в поступлениях на счета эскроу составляла около 40%, то в конце 2024 года уже превысила 60%», - отметила председатель ЦБ.

Она также добавила, что строительные компании за два предыдущих года существенно поднакопили прибыль.

Ранее стало известно, что Центробанк ожидает прирост ипотечного кредитования на 5% по итогам 2025 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

