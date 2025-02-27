Набиуллина: строительная отрасль способна переждать временное замедление ипотеки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что, по оценке регулятора, строительная отрасль вполне способна пережить временно замедление ипотечного кредитования, сообщает «Интерфакс».

Набиуллина: Центробанк планирует использовать лимиты по ипотеке

По её словам, граждане всё больше покупают жильё за свои собственные средства.

«И если в 2023 году доля собственных средств в поступлениях на счета эскроу составляла около 40%, то в конце 2024 года уже превысила 60%», - отметила председатель ЦБ.

Она также добавила, что строительные компании за два предыдущих года существенно поднакопили прибыль.

Ранее стало известно, что Центробанк ожидает прирост ипотечного кредитования на 5% по итогам 2025 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Виталий Белоусов/РИА Новости
ТЕГИ:ИпотекаСтроительствоЦентробанкЭльвира Набиуллина

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