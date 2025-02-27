Набиуллина: строительная отрасль способна переждать временное замедление ипотеки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что, по оценке регулятора, строительная отрасль вполне способна пережить временно замедление ипотечного кредитования, сообщает «Интерфакс».
По её словам, граждане всё больше покупают жильё за свои собственные средства.
«И если в 2023 году доля собственных средств в поступлениях на счета эскроу составляла около 40%, то в конце 2024 года уже превысила 60%», - отметила председатель ЦБ.
Она также добавила, что строительные компании за два предыдущих года существенно поднакопили прибыль.
Ранее стало известно, что Центробанк ожидает прирост ипотечного кредитования на 5% по итогам 2025 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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