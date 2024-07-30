Набиуллина: Ставки по ипотеке пойдут вниз по мере замедления инфляции

Ставки по ипотеке в России неизбежно начнут снижаться по мере замедления инфляции. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«По мере того, как нынешний всплеск инфляции будет затухать, ставки по ипотеке неизбежно должны пойти вниз», — указала руководитель ЦБ.

Как отметила глава регулятора, в этом заключается цель Банка России.

По данным «Дом.РФ», в начале июля средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на новостройки в крупных банках РФ составила 19,46%, по займам на готовое жилье — до 19,69%. Президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян в беседе с НСН сообщила, что средняя ипотечная ставка около 20% отпугнет большинство покупателей, однако застройщики готовы предложить альтернативные и более выгодные условия.

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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
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