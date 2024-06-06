«Ходы XIX века!»: Экс-министр труда поставил крест на «целях Набиуллиной»

Все три поставленные главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной задачи не могут быть реализованы в нынешних условиях. Такие мнение в беседе с НСН высказал бывший министр труда РФ, экономист Сергей Калашников.

Ранее глава Центробанка Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме назвала три важнейшие задачи для экономики страны на ближайшие годы. Задача номер один – это развитие рынка капитала. Вторым приоритетным направлением она отметила обеспечение открытости экономики, несмотря на санкции, и третью задачу она обозначила как удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы. Калашников считает, что озвученные задачи сегодня реализовать будет крайне сложно.