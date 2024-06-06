«Ходы XIX века!»: Экс-министр труда поставил крест на «целях Набиуллиной»
В условиях санкций и сжатия рынка капиталов создавать какие-то ноу-хау в России проблематично, рассказал НСН экономист Сергей Калашников.
Все три поставленные главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной задачи не могут быть реализованы в нынешних условиях. Такие мнение в беседе с НСН высказал бывший министр труда РФ, экономист Сергей Калашников.
Ранее глава Центробанка Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме назвала три важнейшие задачи для экономики страны на ближайшие годы. Задача номер один – это развитие рынка капитала. Вторым приоритетным направлением она отметила обеспечение открытости экономики, несмотря на санкции, и третью задачу она обозначила как удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы. Калашников считает, что озвученные задачи сегодня реализовать будет крайне сложно.
«Все три задачи, которые Набиуллина поставила, достаточно абстрактные и не соответствуют нынешней действительности. Как может развиваться рынок капиталов, учитывая, что он у нас сжимается в условиях санкций? Сегодня многие страны отказались от сотрудничества с нами. Мы обречены на то, чтобы взять курс на собственные финансовые возможности, которые начинают быть ограниченными. Поэтому говорить здесь о каком-то развитии затруднительно. Точно так же это относится и к третьей задаче, к модернизации и ноу-хау в финансовой сфере по отношению к мировой. Но если у нас ограничения в нашей финансовой политике, то о каких-то ноу-хау здесь не очень возможно говорить», - прокомментировал экономист.
По мнению Калашникова, основная проблема финансового сектора России в том, что страна пользуется устаревшими методиками.
«Пока что во многих вещах, например, связанных с криптовалютой, мы отстаем от многих стран, которые понимая неизбежность, развивают это. Мы же повторяем какие-то классические ходы XIX века. Сегодня у нас мало возможностей, для развития экономики. При наличии оттока квалифицированных специалистов из России – это тоже достаточно проблематично», - отметил он.
Комментируя размещения российских финансов в других странах, экономист подчеркнул, что это неправильный подход.
«Размещение наших запасов в третьих странах – это примитивное решение. Деньги должны работать на экономику страны. Мы размещаем деньги за рубежом, потому что не находим им применения у нас в стране и вынуждены их где-то хранить, чтобы они не обесценились. Это такой детский ход, который мы практикуем давно. Наши накопления нужно направлять на развитие собственной экономики и ни на что больше», - рассказал Калашников.
Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин не исключил, что Центробанк на заседании 7 июня повысит ключевую ставку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мурашко: Россия готова к приходу птичьего гриппа
- Диана Арбенина выпустит книгу дневников
- Роботизированный завод по выпуску автомобилей появится в Москве
- США провели второй учебный пуск МБР Minuteman III
- В России создадут искусственный интеллект, который сможет анализировать футболистов
- Минкульт РФ планирует внести изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений
- Экономист Бутырина предупредила россиян о подорожании водки и коньяка
- ООН: Май 2024 года стал 12-м подряд месяцем с температурным рекордом
- Гражданина Франции задержали в Москве по подозрению в сборе военных данных
- Байден: США против ударов американским оружием по Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru