Набиуллина назвала будущее «как никогда туманным»

Представляя спикеров пленарной сессии, экономист особо выделила заслуги председателя наблюдательного совета Московской биржи Сергея Швецова, покинувшего пост первого зампреда Банка России в марте 2022 года, и подчеркнула, что ценит почти десятилетний опыт совместной работы с ним.

Набиуллина отметила, что не знает более креативного человека, чем Швецов. Экономист указала, что в Центробанке он был внутренним футурологом и визионером, которого сегодня не хватает.

Ранее Набиуллина, отвечая на вопрос о спаде российской экономики, отметила, что не любит «искать дно». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

