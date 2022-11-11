Набиуллина назвала будущее «как никогда туманным»

Председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на форуме Finopolis, что будущее в нынешних реалиях «как никогда туманно». Об этом пишет агентство РИА «Новости».

Набиуллина заявила о риске «жесткого варианта развития событий» в мировой экономике

Представляя спикеров пленарной сессии, экономист особо выделила заслуги председателя наблюдательного совета Московской биржи Сергея Швецова, покинувшего пост первого зампреда Банка России в марте 2022 года, и подчеркнула, что ценит почти десятилетний опыт совместной работы с ним.

Набиуллина отметила, что не знает более креативного человека, чем Швецов. Экономист указала, что в Центробанке он был внутренним футурологом и визионером, которого сегодня не хватает.

Ранее Набиуллина, отвечая на вопрос о спаде российской экономики, отметила, что не любит «искать дно». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦентробанкЭльвира Набиуллина
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