Набиуллина назвала будущее «как никогда туманным»
Председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на форуме Finopolis, что будущее в нынешних реалиях «как никогда туманно». Об этом пишет агентство РИА «Новости».
Представляя спикеров пленарной сессии, экономист особо выделила заслуги председателя наблюдательного совета Московской биржи Сергея Швецова, покинувшего пост первого зампреда Банка России в марте 2022 года, и подчеркнула, что ценит почти десятилетний опыт совместной работы с ним.
Набиуллина отметила, что не знает более креативного человека, чем Швецов. Экономист указала, что в Центробанке он был внутренним футурологом и визионером, которого сегодня не хватает.
Ранее Набиуллина, отвечая на вопрос о спаде российской экономики, отметила, что не любит «искать дно». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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