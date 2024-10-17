Набиуллина: Решение по ключевой ставке не предопределено
Решение по ключевой ставке Банка России не предопределено. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
«Мы весь комплекс факторов, данных - и вновь поступивших, будем рассматривать на следующей неделе, в пятницу будем принимать решение по ключевой ставке», - рассказала Набиуллина.
По ее словам, Центробанк продолжит анализ поступающих данных.
Ранее зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что регулятор «допускает возможность» повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, напоминает «Свободная пресса». В сентябре Банк России уже повысил этот показатель с 18% до 19%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru