Набиуллина: Решение по ключевой ставке не предопределено

Решение по ключевой ставке Банка России не предопределено. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

Аналитик оценил вероятность повышения ключевой ставки до 25%

«Мы весь комплекс факторов, данных - и вновь поступивших, будем рассматривать на следующей неделе, в пятницу будем принимать решение по ключевой ставке», - рассказала Набиуллина.

По ее словам, Центробанк продолжит анализ поступающих данных.

Ранее зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что регулятор «допускает возможность» повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, напоминает «Свободная пресса». В сентябре Банк России уже повысил этот показатель с 18% до 19%.

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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
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