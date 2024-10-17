Набиуллина: Решение по ключевой ставке не предопределено

«Мы весь комплекс факторов, данных - и вновь поступивших, будем рассматривать на следующей неделе, в пятницу будем принимать решение по ключевой ставке», - рассказала Набиуллина.

По ее словам, Центробанк продолжит анализ поступающих данных.

Ранее зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что регулятор «допускает возможность» повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, напоминает «Свободная пресса». В сентябре Банк России уже повысил этот показатель с 18% до 19%.

