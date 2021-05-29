АКРА: Инфляция замедлится к середине года
К середине 2021 года инфляция в России начнет замедляться и к его концу опустится до 5%, сообщает РИА Нововсти со ссылкой на прогноз главы Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаила Сухова.
Свой комментарий эксперт дал в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Несмотря на возможность роста в течение 2021 года, к концу этого года мы ждем годовую инфляцию, близкую к 5%. При этом она начнет замедляться с середины года», - отметил Сухов.
Он также напомнил, что постепенно снизится эффект переноса валютного курса на внутренние цены.
«В 2022 году, по нашему базовому прогнозу, инфляция будет ближе к таргету (ЦБ в 4% - прим. НСН)», - считает Сухов.
Ранее в Росстате заявили, что годовая инфляция в России по итогам апреля снизилась до 5,5% по сравнению с мартовской в 5,78%.
Напомним, Петербургский международный экономический форум в 2021 году состоится в очном формате 2-5 июня.
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