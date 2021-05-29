АКРА: Инфляция замедлится к середине года

«Несмотря на возможность роста в течение 2021 года, к концу этого года мы ждем годовую инфляцию, близкую к 5%. При этом она начнет замедляться с середины года», - отметил Сухов.

Он также напомнил, что постепенно снизится эффект переноса валютного курса на внутренние цены.

«В 2022 году, по нашему базовому прогнозу, инфляция будет ближе к таргету (ЦБ в 4% - прим. НСН)», - считает Сухов.

Ранее в Росстате заявили, что годовая инфляция в России по итогам апреля снизилась до 5,5% по сравнению с мартовской в 5,78%.

Напомним, Петербургский международный экономический форум в 2021 году состоится в очном формате 2-5 июня.

