Набиуллина рассказала о своей просьбе к Деду Морозу
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что попросила бы у Деда Мороза перехода российской экономики к сбалансированным темпам роста. Об этом сообщает РИА Новости.
По её словам, речь идёт, в том числе, о замедлении инфляции.
«Я бы, конечно, попросила замедления роста цен, я, думаю, как и все граждане», - призналась Набиуллина.
Она добавила, что у Центробанка есть инструменты, которые позволяют добиться указанных целей без обращений к Деду Морозу.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для борьбы с инфляцией необходимо правильно и с умом использовать все инструменты экономической политики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru