Набиуллина рассказала о своей просьбе к Деду Морозу

По её словам, речь идёт, в том числе, о замедлении инфляции.

«Я бы, конечно, попросила замедления роста цен, я, думаю, как и все граждане», - призналась Набиуллина.

Она добавила, что у Центробанка есть инструменты, которые позволяют добиться указанных целей без обращений к Деду Морозу.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для борьбы с инфляцией необходимо правильно и с умом использовать все инструменты экономической политики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».