Набиуллина рассказала о присоединении 52 иностранных организаций к российскому аналогу SWIFT

«Когда в 2014 году впервые появилась угроза отключения от SWIFT, мы разработали СПФС Банка России, которая работает по стандартам SWIFT», — цитирует ТАСС председателя ЦБ.

Набиуллина отметила, что к СПФС могут присоединяться зарубежные участники, заинтересованные в работе с партнерами из России. Системой уже пользуются 52 организации из 12 стран, пишет RT.

