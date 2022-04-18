Набиуллина рассказала о присоединении 52 иностранных организаций к российскому аналогу SWIFT
Уже 52 иностранные организации присоединились к Системе передачи финансовых сообщений, российскому аналогу международной межбанковской системы SWIFT. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме.
«Когда в 2014 году впервые появилась угроза отключения от SWIFT, мы разработали СПФС Банка России, которая работает по стандартам SWIFT», — цитирует ТАСС председателя ЦБ.
Набиуллина отметила, что к СПФС могут присоединяться зарубежные участники, заинтересованные в работе с партнерами из России. Системой уже пользуются 52 организации из 12 стран, пишет RT.
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