Набиуллина рассказала о последствиях раздачи денег россиянам
Если начать печатать деньги и раздавать их россиянам, то это приведет к росту цен. Соответствующее заявление сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Комсомольской правде».
«Денежно-кредитная политика влияет только на спрос. Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики», — отметила председатель Центробанка.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом кабинета министров, заявил, что выплаты в качестве поддержки во время пандемии получила каждая вторая российская семья.
Ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что объявленная президентом Владимиром Путиным единовременная выплата в десять тысяч рублей семьям со школьниками является популизмом, а с экономической точки зрения никому не поможет.
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