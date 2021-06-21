Набиуллина рассказала о последствиях раздачи денег россиянам

Если начать печатать деньги и раздавать их россиянам, то это приведет к росту цен. Соответствующее заявление сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Комсомольской правде».

«Денежно-кредитная политика влияет только на спрос. Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики», — отметила председатель Центробанка.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом кабинета министров, заявил, что выплаты в качестве поддержки во время пандемии получила каждая вторая российская семья.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что объявленная президентом Владимиром Путиным единовременная выплата в десять тысяч рублей семьям со школьниками является популизмом, а с экономической точки зрения никому не поможет.

