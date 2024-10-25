Набиуллина: В 2024 году инфляция будет вдвое выше 4%
Центробанк России сохраняет приверженность цели по инфляции в 4%, однако в 2024 году она будет вдвое выше, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Это не означает, что ключевая ставка не работает, без ее повышения инфляция была бы намного больше», - добавила она.
Набиуллина также заявила, что действие многих механизмов в экономике изменилось в условиях повышенной неопределенности.
Ранее регулятор повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых, что стало ее новым историческим максимумом. При этом индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru