Набиуллина: В 2024 году инфляция будет вдвое выше 4%

Центробанк России сохраняет приверженность цели по инфляции в 4%, однако в 2024 году она будет вдвое выше, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

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«Это не означает, что ключевая ставка не работает, без ее повышения инфляция была бы намного больше», - добавила она.

Набиуллина также заявила, что действие многих механизмов в экономике изменилось в условиях повышенной неопределенности.

Ранее регулятор повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых, что стало ее новым историческим максимумом. При этом индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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