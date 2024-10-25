Набиуллина: В 2024 году инфляция будет вдвое выше 4%

«Это не означает, что ключевая ставка не работает, без ее повышения инфляция была бы намного больше», - добавила она.

Набиуллина также заявила, что действие многих механизмов в экономике изменилось в условиях повышенной неопределенности.

Ранее регулятор повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых, что стало ее новым историческим максимумом. При этом индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов, передает «Радиоточка НСН».

