Набиуллина рассказала, как вести себя начинающим инвесторам
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в эфире телеканала "Россия 1" дала советы россиянам, которые начали инвестировать на фондовом рынке. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Набиуллиной, для инвестиций не стоит брать кредит. Кроме того, инвестору необходимо взвешивать риски и "не класть яйца в одну корзину", поскольку для уверенной игры на бирже необходимо иметь сбережения.
Глава ЦБ также напомнила инвесторам, что продукты, предлагающие большую доходность, не всегда могут сохранить рост в течение долгого времени, и призвала россиян быть внимательнее.
Россияне выходят на фондовый рынок из-за снизившихся доходов по вкладам и депозитам. Агентство со ссылкой на Мосбиржу отмечает, что число розничных инвесторов достигло 9,4 миллиона человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+12 742 / сут.
Умерли
83 293+417 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+16 012 / сут.
- Ученые подтвердили, что черная плесень выживет и на Марсе
- В МИД РФ выразили разочарование из-за планов ЕС ввести новые санкции
- Байден объявил траур в память о жертвах пандемии COVID-19
- Панарин покинул расположение «Нью-Йорк Рейнджерс» после обвинений в избиении девушки
- Парламент Грузии утвердил новое правительство
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru