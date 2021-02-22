Набиуллина рассказала, как вести себя начинающим инвесторам

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина в эфире телеканала "Россия 1" дала советы россиянам, которые начали инвестировать на фондовом рынке. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Набиуллиной, для инвестиций не стоит брать кредит. Кроме того, инвестору необходимо взвешивать риски и "не класть яйца в одну корзину", поскольку для уверенной игры на бирже необходимо иметь сбережения.

Глава ЦБ также напомнила инвесторам, что продукты, предлагающие большую доходность, не всегда могут сохранить рост в течение долгого времени, и призвала россиян быть внимательнее.

Россияне выходят на фондовый рынок из-за снизившихся доходов по вкладам и депозитам. Агентство со ссылкой на Мосбиржу отмечает, что число розничных инвесторов достигло 9,4 миллиона человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнвестицииЦентробанкЭльвира Набиуллина
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