Набиуллина пообещала ограничить выдачу кредитов россиянам

По ее словам, этого требует ситуация, сложившаяся на рынке кредитования. Сейчас у Центробанка нет полномочий, чтобы ограничивать выдачу ссуд, однако Набиуллина рассказала, что в Госдуму уже внесли законопроект, расширяющий инструментарий ЦБ. Она считает, что этот законопроект «нужно принимать быстрее».

Законопроект об ограничениях в сфере кредитования внесли на рассмотрение в Госдуму весной 2021 года. Согласно документу Центробанк сможет запрещать банкам и микрофинансовым организациям выдавать некоторые виды кредитов выше установленного лимита.

