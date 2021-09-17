Набиуллина пообещала ограничить выдачу кредитов россиянам
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала ограничить выдачу кредитов при первой возможности, об этом сообщает Lenta.ru.
По ее словам, этого требует ситуация, сложившаяся на рынке кредитования. Сейчас у Центробанка нет полномочий, чтобы ограничивать выдачу ссуд, однако Набиуллина рассказала, что в Госдуму уже внесли законопроект, расширяющий инструментарий ЦБ. Она считает, что этот законопроект «нужно принимать быстрее».
Законопроект об ограничениях в сфере кредитования внесли на рассмотрение в Госдуму весной 2021 года. Согласно документу Центробанк сможет запрещать банкам и микрофинансовым организациям выдавать некоторые виды кредитов выше установленного лимита.
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