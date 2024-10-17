Набиуллина: первые платежи России в криптовалюте пройдут до конца 2024 года

По её словам, интерес у партнеров к этому есть.

«Но так как этот экспериментально-правовой режим касается международных расчётов, мы считаем его закрытым, не раскрываем информацию по участникам, по количеству сделок», – пояснила глава регулятора.

Ранее Набиуллина допустила использование криптовалют при расчетах на внешнем рынке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

