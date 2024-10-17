Набиуллина: первые платежи России в криптовалюте пройдут до конца 2024 года
17 октября 202412:52
Первые платежи России в расчётах с другими странами в криптовалюте пройдут до конца текущего года, заявил глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.
По её словам, интерес у партнеров к этому есть.
«Но так как этот экспериментально-правовой режим касается международных расчётов, мы считаем его закрытым, не раскрываем информацию по участникам, по количеству сделок», – пояснила глава регулятора.
Ранее Набиуллина допустила использование криптовалют при расчетах на внешнем рынке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru