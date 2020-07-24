Набиуллина оценила сроки восстановления экономики РФ
Восстановление экономической активности в России до уровня, наблюдавшегося до кризиса, займёт по меньшей мере 1,5 года. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, передаёт «Интерфакс».
В пятницу ЦБ снизил ключевую ставку до исторического минимума – до 4,25%. По словам Набиуллиной, есть пространство и для дальнейшего снижения ставки.
Регулятор объясняет смягчение денежно-кредитной политики рисками отклонения инфляции ниже 4% в 2021 году из-за падения спроса и снижения экономической активности. Падение ВВП России во втором квартале текущего года, на который пришлась острая фаза пандемии коронавируса в стране, в ЦБ оценивают в 9-10%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru