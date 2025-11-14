Набиуллина объяснила перенос массового внедрения цифрового рубля

Банк России перенес массовое внедрение цифрового рубля на сентябрь 2027 года, так как необходимо время для определения востребованных сервисов. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Как отметила глава регулятора, перенос не связан с технологическими вопросами, «технологически более-менее все понятно».

«Мы как раз хотим вместе с участниками рынка осмыслить, какие сервисы будут наиболее востребованы в экономике, именно с этой точки зрения продлеваем пилот», - цитирует Набиуллину РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков рассказал, что цифровой рубль поможет повысить финансовую безопасность россиян, пишет 360.ru.

