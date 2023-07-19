Набиуллина обозначила сроки массового внедрения цифрового рубля

Глава регулятора уточнила, что тестирование цифрового рубля начнется в 2023 году с базовых операций. После этого будут проверяться возможности переводов между юридическими лицами и действия смарт-контрактов, сказала она на совещании под руководством президента Владимира Путина.

Решение о масштабировании цифрового рубля будет принято после успешного тестирования. Это может произойти в начале 2025 года, сообщила глава ЦБ.

Совет Федерации 19 июля утвердил законопроект о введении цифрового рубля. Для граждан переводы и платежи в рамках этого инструмента будут бесплатными, передает «Радиоточка НСН».

