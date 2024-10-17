Набиуллина не поддержала идею повышения налогов для банков
17 октября 202413:08
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не поддержала идею повышения налогов для банков, сообщает «Интерфакс».
По её словам, это может привести к росту затрат их клиентов. Глава регулятора подчеркнула, что прибыль банков - это источник их капитала, который поддерживает кредитование.
«В целом темпы роста прибыли банков сопоставимы с тем, как растет прибыль в других секторах экономики», - добавила Набиуллина.
Ранее Центробанк России получил прибыль впервые с 2016 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru