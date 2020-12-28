Набиуллина не исключила выплату пенсий цифровыми рублями

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в эфире канала RTVI заявила, что в России ещё не принято решение о выпуске цифровой валюты.

По словам Набиуллиной, в настоящее время обсуждаются плюсы и минусы, а также технологические риски и выгода от цифрового рубля для людей и бизнеса.

Кроме того, глава ЦБ РФ отметила, что цифровой рубль может использоваться, в том числе, для выплаты пенсии - подобный способ будет доступен при введении этого платежного средства.

«Пенсии - как люди захотят. Они и сейчас если хотят, получают наличными, на почту, на счёт в банк, на карточку, если к этому счету привязана карточка, люди смогут выбирать», - сказала Набиуллина.

Согласно докладу ЦБ РФ, цифровой рубль будет иметь форму уникального цифрового кода и храниться на специальном электронном кошельке. Эмиссию будет осуществлять Банк России.

Ранее заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн заявил, что с помощью цифровых рублей можно будет расплачиваться как с физическими, так и с юридическими лицами, сообщает RT. По мнению эксперта, все уже давно привыкли расплачиваться с помощью карт или телефонов, поэтому не почувствуют разницы при переходе на цифровой рубль.

