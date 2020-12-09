Набиуллина не исключила снижения ключевой ставки ЦБ ниже 4%

Центробанк в своем базовом сценарии видит достаточно скромное пространство для снижения ключевой ставки, однако какие-то сценарии могут потребовать её снижения ниже 4%. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Напомним, в текущем году ЦБ снизил ключевую ставку в общей сложности на 2 процентных пункта, до исторического минимума в 4,25%. На последних двух заседаниях, которые прошли в сентябре и октябре, регулятор оставил ставку без изменений. Следующее заседание намечено на 18 декабря.