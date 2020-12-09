Набиуллина не исключила снижения ключевой ставки ЦБ ниже 4%

Центробанк в своем базовом сценарии видит достаточно скромное пространство для снижения ключевой ставки, однако какие-то сценарии могут потребовать её снижения ниже 4%. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Напомним, в текущем году ЦБ снизил ключевую ставку в общей сложности на 2 процентных пункта, до исторического минимума в 4,25%. На последних двух заседаниях, которые прошли в сентябре и октябре, регулятор оставил ставку без изменений. Следующее заседание намечено на 18 декабря.

Набиуллина заявила об опасности льготной ипотеки

К слову, накануне стало известно, что глава Банка России Эльвира Набиуллина вновь вошла в список 100 самых влиятельных женщин мира, составленный Forbes. Известно, что она неоднократно попадала в этот рейтинг, на этот раз Набиуллина расположилась на 57-й строчке.

Первое место в рейтинге в десятый раз подряд заняла канцлер Германии Ангела Меркель. На второй строчке расположилась глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Замыкает тройку лидеров замыкает Камала Харрис, которая уже в январе 2021 года может стать первой в истории женщиной на посту вице-президента США, пишет Газета.ру.

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ФОТО: Виталий Белоусов/РИА Новости
ТЕГИ:Ключевая СтавкаЦентробанкЭльвира Набиуллина
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