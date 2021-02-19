Набиуллина не исключила появление пузыря на финансовом рынке

Снижение ставок по ипотечным кредитам против рыночных тенденций может привести к возникновению пузыря, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину.

«Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке», — сказала она.

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Набиуллина отметила, что льготная ипотека уже провоцирует рост цен на жилье, в то время, как в 2020 году ставка по ипотеке снижалась. «Поэтому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей», — отметила глава регулятора.

Ранее Набиуллина заявила, что льготная ипотека для молодых семей не очень востребована.

По её словам, критерии поддержки «можно было бы» расширить, в том числе в целом для молодых семей.

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ФОТО: Виталий Белоусов/РИА Новости
ТЕГИ:ЦентробанкИпотекаЭльвира Набиуллина
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