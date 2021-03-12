Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки в 2021 году

Центробанк России не исключил повышения ключевой ставки в текущем году, заявила газете «Известия» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, все будет зависеть от поступающих данных. «На сегодня мы видим устойчивое восстановление деловой активности и конечного спроса по широкому кругу секторов экономики. И отмечаем усиление инфляционного давления», - сказала глава Банка России.

Набиуллина рассказала, когда ЦБ поднимет ключевую ставку

Регулятор видит возможным переход к нейтральной ставке в 5-6% в течение прогнозного горизонта 2021-2023 годов, чтобы «не допустить избыточного роста инфляционного давления, чтобы среднесрочная инфляция держалась на уровне нашей цели».

Ранее Набиуллина, говоря о возможном повышении ключевой ставки, сообщила, что «нельзя предопределить», все будет зависеть от ситуации в экономике. Набиуллина отметила, что у ЦБ есть четыре сценария развития денежно-кредитной политики.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ключевая СтавкаЦентробанкЭльвира Набиуллина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры