Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки в 2021 году
Центробанк России не исключил повышения ключевой ставки в текущем году, заявила газете «Известия» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, все будет зависеть от поступающих данных. «На сегодня мы видим устойчивое восстановление деловой активности и конечного спроса по широкому кругу секторов экономики. И отмечаем усиление инфляционного давления», - сказала глава Банка России.
Регулятор видит возможным переход к нейтральной ставке в 5-6% в течение прогнозного горизонта 2021-2023 годов, чтобы «не допустить избыточного роста инфляционного давления, чтобы среднесрочная инфляция держалась на уровне нашей цели».
Ранее Набиуллина, говоря о возможном повышении ключевой ставки, сообщила, что «нельзя предопределить», все будет зависеть от ситуации в экономике. Набиуллина отметила, что у ЦБ есть четыре сценария развития денежно-кредитной политики.
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