Набиуллина рассказала, когда ЦБ поднимет ключевую ставку

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина зявила, что в ближайшие три года вернётся нейтральная ключевая ставка в 5-6% годовых, сообщает РИА Новости.

В ходе конференции Ассоциации банков России она рассказала, что скорость и темпы возврата будут зависеть от прогноза инфляции.

«На настоящий момент мы не видим, что дезинфляционные факторы преобладают. Они сбалансированы, на наш взгляд – проинфляционные и дезинфляционные факторы», - добавила Набиуллина.

Ранее Банк России по итогам заседания 12 февраля в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку, сообщают «Известия». Она осталась на уровне 4,25% годовых.

