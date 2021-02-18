Набиуллина рассказала, когда ЦБ поднимет ключевую ставку
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина зявила, что в ближайшие три года вернётся нейтральная ключевая ставка в 5-6% годовых, сообщает РИА Новости.
В ходе конференции Ассоциации банков России она рассказала, что скорость и темпы возврата будут зависеть от прогноза инфляции.
«На настоящий момент мы не видим, что дезинфляционные факторы преобладают. Они сбалансированы, на наш взгляд – проинфляционные и дезинфляционные факторы», - добавила Набиуллина.
Ранее Банк России по итогам заседания 12 февраля в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку, сообщают «Известия». Она осталась на уровне 4,25% годовых.
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