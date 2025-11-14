Набиуллина назвала цифровизацию финансовой сферы приоритетом Центробанка

Цифровизация финансовой сферы рассматривается Банком России как приоритет. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

Председатель ЦБ назвала цифровизацию благом для всей экономики и людей.

«У цифровизации финансовой сферы много аспектов, кроме центральной валюты, центральных банков. Это QR, биометрия и так далее», - отметила Набиуллина.

Ранее глава Центробанка заявила, что российская экономика достаточно быстро восстановилась после 2022 года, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЦентробанкЭльвира Набиуллина

