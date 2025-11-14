Набиуллина назвала цифровизацию финансовой сферы приоритетом Центробанка
14 ноября 202512:30
Цифровизация финансовой сферы рассматривается Банком России как приоритет. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.
Председатель ЦБ назвала цифровизацию благом для всей экономики и людей.
«У цифровизации финансовой сферы много аспектов, кроме центральной валюты, центральных банков. Это QR, биометрия и так далее», - отметила Набиуллина.
Ранее глава Центробанка заявила, что российская экономика достаточно быстро восстановилась после 2022 года, пишет «Свободная пресса».
