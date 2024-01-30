Набиуллина назвала статистику по инфляции обнадеживающей

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина оценила статистику по инфляции в стране в январе. Об этом глава регулятора рассказала в беседе с РИА Новости.

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По словам Набиуллиной, в декабре Центробанк зафиксировал снижение текущих темпов роста цен по сравнению с ноябрем.

«И в январе статистика тоже обнадеживающая», — указала председатель регулятора.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в 2023 году инфляция в стране составила 7,4%, напоминает «Свободная пресса». Согласно данным Росстата, инфляция в прошлом году составляла 7,42%, что соответствовало ожиданиям правительства, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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