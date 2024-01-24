Минэкономразвития: инфляция в России замедлилась до 7,28%
По состоянию на 22 января инфляция в России замедлилась до 7,28%, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».
С 16 по 22 января потребительская инфляция замедлилась до 0,07%. Год к году показатель составляет 7,28%.
Наибольшее замедление инфляции отмечается в плодоовощной продукции: с 1,64% неделей ранее до 0,87%.
Ведомство указало на околонулевой рост цен в непродовольственном сегменте. Так, бытовые приборы подешевели на 0,3%, а стоимость легковых автомобилей не изменилась.
Как пишет «Газета.Ru», член Совета директоров Банка России Рустэм Марданов допустил новое повышение ключевой ставки. Он уточнил, что на решение регулятора будет влиять уровень инфляции и ситуация на финансовых рынках, передает «Радиоточка НСН».
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