Минэкономразвития: инфляция в России замедлилась до 7,28%

С 16 по 22 января потребительская инфляция замедлилась до 0,07%. Год к году показатель составляет 7,28%.

Наибольшее замедление инфляции отмечается в плодоовощной продукции: с 1,64% неделей ранее до 0,87%.

Ведомство указало на околонулевой рост цен в непродовольственном сегменте. Так, бытовые приборы подешевели на 0,3%, а стоимость легковых автомобилей не изменилась.

Как пишет «Газета.Ru», член Совета директоров Банка России Рустэм Марданов допустил новое повышение ключевой ставки. Он уточнил, что на решение регулятора будет влиять уровень инфляции и ситуация на финансовых рынках, передает «Радиоточка НСН».

