Финансист объяснил, почему сохранение ставки ЦБ не остановит рост цен

«В теории никакого влияния не окажет. Потому что ставка никак не изменилась. Однако в текущей ситуации это может привести к небольшому росту инфляции. У нас инфляция зажата ключевой ставкой Центробанка, но экономика развивается, и инфляция не может не расти. Мы давно живем при этой ставке. А при этом, как говорит сама Набиуллина, постепенно начинают расти проинфляционные факторы», - сказал Шабанов.

Он согласился с прогнозом подорожания электроники. «Не думаю, что что-то в России может остановить рост цен на технику. Потому что она подорожает не только в России, она подорожает в мире. Были жесткие локдауны в Китае, довольно долго заводы не работали, образовался дефицит запасов. Плюс некоторые товары сейчас пользуются повышенным спросом. Например, видеокарты, потому что биткоин обновляет исторические максимумы. Подорожала и логистика, потому что границы были закрыты. Так что техника подорожает везде в мире», - пояснил эксперт.

Ранее Антон Шабанов в интервью НСН высказал мнение, что рубль вернется к докризисным показателям не раньше весны 2021 года.

