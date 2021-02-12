Финансист объяснил, почему сохранение ставки ЦБ не остановит рост цен
Подорожает, как минимум, импортная электроника, рассказал в эфире НСН независимый экономист Антон Шабанов.
Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на текущем уровне — 4,25%. Это решение ЦБ принял в условиях ускорения роста цен: по итогам января годовая инфляция составила 5,19% при ориентире ЦБ 4%.
Регулятор также повысил прогноз по инфляции на 2021 год — с 3,5-4% до 3,7-4,2%. По его прогнозу, годовая инфляция в России достигнет максимума в феврале-марте, после чего будет снижаться. Однако эксперты, например, после марта ожидают подорожания некоторых категорий импортных товаров, в том числе электроники.
Независимый экономист Антон Шабанов в эфире НСН рассказал, какое влияние на инфляцию окажет сохранение ключевой ставки.
«В теории никакого влияния не окажет. Потому что ставка никак не изменилась. Однако в текущей ситуации это может привести к небольшому росту инфляции. У нас инфляция зажата ключевой ставкой Центробанка, но экономика развивается, и инфляция не может не расти. Мы давно живем при этой ставке. А при этом, как говорит сама Набиуллина, постепенно начинают расти проинфляционные факторы», - сказал Шабанов.
Он согласился с прогнозом подорожания электроники. «Не думаю, что что-то в России может остановить рост цен на технику. Потому что она подорожает не только в России, она подорожает в мире. Были жесткие локдауны в Китае, довольно долго заводы не работали, образовался дефицит запасов. Плюс некоторые товары сейчас пользуются повышенным спросом. Например, видеокарты, потому что биткоин обновляет исторические максимумы. Подорожала и логистика, потому что границы были закрыты. Так что техника подорожает везде в мире», - пояснил эксперт.
Ранее Антон Шабанов в интервью НСН высказал мнение, что рубль вернется к докризисным показателям не раньше весны 2021 года.
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